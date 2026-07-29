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Jharkhand Maoists Arrest: झारखंड में 3 कुख्यात माओवादी गिरफ्तार, 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की हत्या का आरोप

Jehanabad Jailbreak : 100 से अधिक जांबाज जवानों की हत्या और खौफनाक जहानाबाद जेलब्रेक का मास्टरमाइंड आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस गया है।
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रांची

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Manoj Vashisth

Jul 29, 2026

Three Maoists Arrested in Jharkhand

Three Maoists Arrested in Jharkhand

3 Maoists Arrested in Jharkhand: झारखंड के बीहड़ों में दशकों से खौफ का पर्याय बने और 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के खून से हाथ रंगने वाले तीन खूंखार नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एक बड़े संयुक्त अभियान में धर दबोचा। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही राज्य में वामपंथी उग्रवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई है। पकड़े गए उग्रवादियों में प्रतिबंधित संगठन का शीर्ष पोलित ब्यूरो कमांडर मिसिर बेसरा भी शामिल है, जिस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम इनाम घोषित कर रखा था।

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Updated on:

29 Jul 2026 03:05 pm

Published on:

29 Jul 2026 03:03 pm

Hindi News / National News / Jharkhand Maoists Arrest: झारखंड में 3 कुख्यात माओवादी गिरफ्तार, 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की हत्या का आरोप

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