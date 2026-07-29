Jharkhand Maoists Arrest: झारखंड में 3 कुख्यात माओवादी गिरफ्तार, 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की हत्या का आरोप

Three Maoists Arrested in Jharkhand
3 Maoists Arrested in Jharkhand: झारखंड के बीहड़ों में दशकों से खौफ का पर्याय बने और 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के खून से हाथ रंगने वाले तीन खूंखार नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एक बड़े संयुक्त अभियान में धर दबोचा। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही राज्य में वामपंथी उग्रवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई है। पकड़े गए उग्रवादियों में प्रतिबंधित संगठन का शीर्ष पोलित ब्यूरो कमांडर मिसिर बेसरा भी शामिल है, जिस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम इनाम घोषित कर रखा था।
यह खबर अभी अपडेट हो रही है
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग