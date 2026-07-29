NEET Counselling 2026 में बड़ा बदलाव, अब घर बैठे होगा सीट अपग्रेड और ऑनलाइन इस्तीफा

MCC ने राज्यों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे उम्मीदवारों को सीटों की उपलब्धता और फीस संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि अभ्यर्थी सही जानकारी के आधार पर अपनी पसंद भर सकें। गौरतलब है कि MCC, NEET UG के तहत 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की सीटों और डीम्ड व केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सभी सीटों के लिए काउंसलिंग कराता है। जबकि शेष सीटों का संचालन संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। ऐसे में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है।

MCC का मानना है कि इन बदलावों से काउंसलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी और मेडिकल छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधा मिलेगी।