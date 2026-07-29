संसद में छात्रों के प्रदर्शन पर हंगामा, नड्डा बोले- आपातकाल के समय मुझे भी दो बार सीधे क्लास से गिरफ्तार किया गया था

JP Nadda News: दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इस मामले को लेकर बुधवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। सदन में जमकर बहस हुई और माहौल काफी गरमा गया। बहस के दौरान राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र आंदोलन या राजनीति में सक्रिय होता है, तो उसे पुलिस की कार्रवाई और हिरासत जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनके मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और जरूरत पड़ने पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है।