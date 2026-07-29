‘हिंदू बेचारा कंफ्यूज है, RSS के मोहन भागवत और दिल्ली के CM रेखा गुप्ता के बयानों पर अरविंद केजरीवाल का तंज

Arvind Kejriwal BJP RSS controversy: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के जनसंख्या संबंधी बयान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नई सरकारी योजना के नियमों को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जोरदार सियासी हमला बोला है। केजरीवाल ने दोनों बयानों के अंतर्विरोध को उजागर करते हुए सोशल मीडिया पर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इस दोहरे रुख से आम हिंदू असमंजस में पड़ गया है।