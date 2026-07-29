‘गृह मंत्री को कार के अंदर बैठे और कांपते हुए देखा’, लोकसभा में अमित शाह पर राहुल गांधी का बयान

राहुल ने कहा कि छात्रों पर AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल बिहार में भी हुआ, जो पूरी तरह गलत है। सरकार की तरफ से इस आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया आई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने सबूत मांगे और कहा कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे और कहा कि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है।