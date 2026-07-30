दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बने ‘मास्टर सेफ’, छात्रों के लिए किचन में बनाया समोसा और पकौड़े

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विद्यार्थियों के साथ बिताए इन यादगार पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि संस्थान में आज कुछ नया सीखने और थोड़ा-सा कुकिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला। मेरी बनाई डिश का स्वाद चखने के बाद सभी ने कहा कि सर, अच्छा बना है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अब सच में अच्छा बना था… या फिर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, ये राज तो वही जानते हैं। शेखावत ने कहा कि एक बात तय है कि देश के ये युवा शेफ अपने हुनर, जुनून और मेहनत से भारत की हॉस्पिटैलिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।