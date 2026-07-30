Chennai News: फेसबुक पर हुई मुलाकात, 7 साल का प्यार, विरोध के बीच युवक ने महिला ट्रांसजेंडर से की शादी

इस कानूनी पंजीकरण के साथ दोनों के सात साल पुराने रिश्ते को आधिकारिक मान्यता मिल गई। यह मामला परिवार के विरोध के बावजूद अपनी पसंद से विवाह करने और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर फिर चर्चा में आ गया है। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक ट्रांसजेंडर महिला और युवक ने शादी की थी। श्रीजा दुल्हन के जोड़े में और अरुण कुमार पारंपरिक रेशमी वेष्टी और शर्ट पहनकर मंदिर पहुंचे थे। हालांकि उस दौरान मंदिर के पुजारियों ने शादी करवाने से इंकार कर दिया था। एक अन्य ट्रांसजेंडर मित्र की मदद से दोनों ने तय समय पर शादी कर की थी।