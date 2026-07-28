Chandigarh News: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रा की करंट से मौत, छात्रों ने खोला मोर्चा, कुलपति के इस्तीफे की मांग तेज

घटना के तुरंत बाद छात्रा को सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि, मौत के सही कारण की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र परिसर में एकत्र हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि परिसर में जलभराव और बिजली सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।