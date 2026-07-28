Chandigarh News: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रा की करंट से मौत, छात्रों ने खोला मोर्चा, कुलपति के इस्तीफे की मांग तेज

मृतका ज्योति और प्रदर्शन करते छात्र। फोटो (X- @manaman_chhina)
चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक दर्दनाक हादसे में 26 वर्षीय पीएचडी शोध छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कुलपति के इस्तीफे सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
मृतक छात्रा की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी ज्योति के रूप में हुई है। वह पंजाब विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में पीएचडी कर रही थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह विभाग जाने के लिए दक्षिण परिसर के एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थीं। बारिश के कारण रास्ते में पानी भरा हुआ था। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया। संतुलन बनाने के लिए उन्होंने पास में लगे बिजली के खंभे को पकड़ा, लेकिन उसमें करंट दौड़ रहा था। इससे उन्हें तेज झटका लगा और वह मौके पर ही गिर गईं।
घटना के तुरंत बाद छात्रा को सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि, मौत के सही कारण की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र परिसर में एकत्र हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि परिसर में जलभराव और बिजली सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की शिकायत पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
प्रदर्शन के दौरान छात्र कुलपति कार्यालय तक पहुंच गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ छात्रों ने कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार को भी नुकसान पहुंचाया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाया। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति रेणु विज के इस्तीफे, मृतक छात्रा के परिवार को उचित मुआवजा और मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
एबीवीपी के प्रदेश प्रमुख प्रथम सिंगला ने आरोप लगाया कि जलभराव वाले रास्ते में बिजली का करंट फैलने के कारण छात्रा की जान गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय परिसर छात्र परिषद के नेता गौरववीर सोहल ने भी कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहा है।
बाद में कुलपति रेणु विज ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मृतक छात्रा के परिजन करीब दो घंटे तक कुलपति से मुलाकात कर घटना पर चर्चा करते रहे। छात्रों ने भी कुलपति से मुलाकात कर जांच और परिवार के साथ हुई बातचीत की जानकारी देने की मांग की।
घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल रहा। छात्रों ने मृतक शोध छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं एक छात्र का कहना था कि अगले महीने ज्योति की शादी थी, इसके लिए वह बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां भी कर रही थी।
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