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संगरूर के BJP ऑफिस पर फेंका गया पेट्रोल बम, पंजाब पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

BJP Sangrur Office: पंजाब के संगरूर में BJP जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। CCTV फुटेज की जांच जारी है और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Himadri Joshi

Jul 27, 2026

BJP Sangrur Office

बीजेपी संगरूर कार्यालय (फोटो - एएनआई)

Petrol bomb hurled at BJP office: पंजाब के संगरूर जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पंजाब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, देर रात अज्ञात लोगों ने सड़क की ओर से पेट्रोल बम फेंका, जिससे कार्यालय की चारदीवारी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

देर रात हुआ हमला, चारदीवारी को पहुंचा नुकसान

पुलिस के अनुसार यह हमला देर रात या तड़के करीब 3 बजे के आसपास हुआ हो सकता है। हालांकि, घटना का सही समय CCTV फुटेज की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। संगरूर के पुलिस अधीक्षक (SP-D) दविंदर अत्री ने बताया कि वह, डीएसपी और संगरूर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि एक बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर उसे पेट्रोल बम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने मौके से मिले सबूतों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

BJP नेताओं ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

स्थानीय BJP नेता ने बताया कि कार्यालय के केयरटेकर ने सोमवार सुबह उन्हें आग लगने की जानकारी दी और नुकसान की तस्वीरें भेजीं। इसके बाद उन्होंने तुरंत पंजाब BJP प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर पहुंच गए। BJP नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उनका कहना है कि हाल के समय में पुलिस थानों में विस्फोट और राजनीतिक कार्यालयों पर हमलों जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस का भरोसा, जल्द होंगे आरोपी गिरफ्तार

संगरूर के SP-D दविंदर अत्री ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान होते ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है और जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाया जा सके।

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Updated on:

27 Jul 2026 02:05 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:15 pm

Hindi News / National News / संगरूर के BJP ऑफिस पर फेंका गया पेट्रोल बम, पंजाब पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

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