संगरूर के BJP ऑफिस पर फेंका गया पेट्रोल बम, पंजाब पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

Petrol bomb hurled at BJP office: पंजाब के संगरूर जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पंजाब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, देर रात अज्ञात लोगों ने सड़क की ओर से पेट्रोल बम फेंका, जिससे कार्यालय की चारदीवारी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।