प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर केंद्र को चेतावनी, CJP बोली- वादाखिलाफी न करे सरकार

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास। (फोटो सोर्स-ANI)
CJP warning Modi Government: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कुछ राज्यों से छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने इन रिपोर्टों पर तत्काल केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है।
CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमने देशव्यापी आंदोलन केवल उस आश्वासन के बाद स्थगित किया था, जिसमें भारत सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ वर्तमान या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे वह भाजपा शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य, लेकिन अब कई राज्यों से चिंताजनक खबरें आ रही है। केंद्र सरकार को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उसकी कानूनी टीम पहले दिन से ही सक्रिय है और संबंधित राज्यों के वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
सौरभ दास ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार के दो मंत्रियों ने लिखित गारंटी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वादाखिलाफी करती है तो यह केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं होगा, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे को भी तोड़ने जैसा होगा, जिन्होंने आंदोलन की बजाय संवाद का रास्ता चुना। सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह आगे आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगी।
युवा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी ने कहा कि वे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सीजेपी उनके साथ खड़ी है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। पार्टी ने मांग की कि सभी हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए तथा उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं।
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