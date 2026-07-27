प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर केंद्र को चेतावनी, CJP बोली- वादाखिलाफी न करे सरकार

सौरभ दास ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR वापस ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार के दो मंत्रियों ने लिखित गारंटी देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वादाखिलाफी करती है तो यह केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं होगा, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे को भी तोड़ने जैसा होगा, जिन्होंने आंदोलन की बजाय संवाद का रास्ता चुना। सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह आगे आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगी।