Sonam Wangchuk: अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक का पहला वीडियो, बोले- अब मैं पहाड़ों की ओर लौट जाऊंगा

सौरभ दास ने कहा कि CJP ने देशव्यापी आंदोलन केवल उस आश्वासन के बाद स्थगित किया था, जिसमें भारत सरकार ने भरोसा दिया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ वर्तमान या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि अब विभिन्न राज्यों से मिल रही खबरें इस आश्वासन के विपरीत हैं और केंद्र सरकार को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए। छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार से बातचीत जारी।