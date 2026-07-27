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छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से माफी की मांग, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस से कहा- पहले तेलंगाना पर ध्यान दें

Delhi Protest: भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा- पहले तेलंगाना में 2 लाख नौकरियां दो, आदिवासी जमीन छोड़ो, फिर जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे।
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नई दिल्ली

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Mukul Kumar

Jul 27, 2026

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जंतर-मंतर पर 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज करती दिल्ली पुलिस। (फाइल फोटो - आईएएनएस)

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की है।

माफी की मांग पर भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने कांग्रेस को जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन पहले कांग्रेस को तेलंगाना के युवाओं की समस्याएं हल करनी चाहिए।

संसद में चर्चा के लिए भाजपा सांसद ने रखी शर्त

के। लक्ष्मण ने कहा- मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन पहले कांग्रेस तेलंगाना में युवाओं के सारे मुद्दे सुलझाए, फिर हम यहां सब चर्चा करेंगे।

लक्ष्मण ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान देश के लिए इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस तेलंगाना में आदिवासियों की जमीन छीन रही है।

तेलंगाना सीएम से भाजपा सांसद ने पूछा सवाल

इस बीच, भाजपा सांसद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल भी किया। उन्होंने पूछा- आपने (रेवंत रेड्डी) युवाओं को दो लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो क्या हुआ?

भाजपा की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर युवा बेरोजगारी, आदिवासी अधिकार और जमीन विवाद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं, भाजपा इसे राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बता रही है।

तेलंगाना में क्या था कांग्रेस का वादा?

तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा वादा किया गया था। लेकिन राज्य में विपक्षी भाजपा के अनुसार, इस वादे पर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। इसके उलट आदिवासी इलाकों में जमीन संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं।

लक्ष्मण ने कहा कि जब तक राज्य स्तर पर ये मुद्दे सुलझ नहीं जाते, केंद्र पर आरोप लगाना बेकार है। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। भारी बवाल के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

हालांकि, सरकार की तरफ से अब भी बार-बार यह कहा जा रहा है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन तैयार है। लेकिन लक्ष्मण के बयान से लगता है कि भाजपा अब विपक्ष को उसके अपने राज्य के वादों की याद दिलाकर बैकफुट पर धकेलना चाहती है।

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Updated on:

27 Jul 2026 03:21 pm

Published on:

27 Jul 2026 03:21 pm

Hindi News / National News / छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से माफी की मांग, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस से कहा- पहले तेलंगाना पर ध्यान दें

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