छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से माफी की मांग, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस से कहा- पहले तेलंगाना पर ध्यान दें

तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा वादा किया गया था। लेकिन राज्य में विपक्षी भाजपा के अनुसार, इस वादे पर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। इसके उलट आदिवासी इलाकों में जमीन संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं।