CGPSC भर्ती घोटाला: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को ED ने किया गिरफ्तार, 7 दिनों की रिमांड पर भेजा

CGPSC Recruitment Scam: प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी का आरोप है कि सोनवानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रश्नपत्र लीक करने, चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने और अपने रिश्तेदारों व पसंदीदा उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की साजिश रची थी। एजेंसी के अनुसार, इस मामले में अवैध धन का लेनदेन नकद और बैंकिंग लेयरिंग के जरिए किया गया। फिलहाल ईडी मामले की आगे की जांच कर रही है।