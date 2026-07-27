35 दिन तक खाना खिलाया, लेकिन अब कोई हालचाल नहीं पूछता, CJP से नाराज हुए ‘जुनैद भाई’

Mohammad Junaid CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी के मोहम्मद जुनैद चर्चित चेहरा बने थे। सोशल मीडिया पर जुनैद की कई वीडियो वायरल हुई थी, जिनमें वह मौजूद लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रहा है। वहीं अब आंदोलन खत्म होने के बाद जुनैद सीजेपी के नेताओं ने नाराज नजर हैं। उनका आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद पार्टी ने उनसे दूरी बना ली और अब कोई संपर्क नहीं रखता।