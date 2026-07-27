CJP प्रोटेस्ट में बिछड़ गया था मासूम, खोए बच्चे को मां से मिलाने का इमोशनल Video वायरल

CJP Protest Emotional Reunion: सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ प्रोटेस्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी नारे या आंदोलन या झड़प का नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले एक पल के कारण लोगों का दिल जीत रहा है। भीड़ के बीच अपनी मां से बिछड़ गया एक छोटा बच्चा जब घबराया हुआ दिखाई दिया, तो सैकड़ों अनजान लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। किसी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। सबसे पहले उसे उसकी मां का नाम पूछा गया। फिर सभी ने मिलकर उसकी मां का नाम पुकारना शुरू किया…कुछ ही देर में मां-बेटे का मिलन हो गया। अब इसी वीडियो को देख लोग इमोशनल हो रहे हैं।