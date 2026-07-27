Vande Mataram Bill 2026: क्या कानून देशप्रेम जगा सकता है? नहीं…फिर भी क्यों जरूरी है यह बिल? जानिए जवाब

स्थायी सम्मान की असली पाठशाला परिवार, विद्यालय और समाज है। आज का बच्चा मोबाइल फोन, छोटे वीडियो और लगातार बदलती सूचनाओं के बीच बड़ा हो रहा है। उसे “वन्दे मातरम्” केवल याद करने योग्य पंक्तियों के रूप में पढ़ाया गया तो गीत परीक्षा के बाद स्मृति से उतर सकता है। लेकिन यदि उसे बताया जाए कि बंगाल विभाजन क्या था, स्वदेशी आंदोलन क्यों उठा, बंकिमचंद्र ने मातृभूमि को इस रूप में क्यों देखा और एक गीत ने भय में बंटे लोगों को कैसे साझा साहस दिया, तो शब्द इतिहास से जुड़ेंगे और इतिहास जीवन-मूल्य बनेगा।