वंदे मातरम् का अपमान करना अब बनेगा अपराध, 3 साल की जेल तय, गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री व खड़गपुर सीट से विधायक दिलीप घोष ने वंदे मातरम बिल पर कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रगान गाने के लिए बिल लाना पड़ रहा है। इतने सालों तक यहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान करना एक फैशन बन गया था। यहां सभी को समझ आना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उसका सम्मान सर्वोपरि है। जो नहीं समझेगा उसे समझाने के लिए कानून बनाया जा रहा है।