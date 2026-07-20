संसद मार्च से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो 20 दिनों से अधिक समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने अस्पताल से एक हस्तलिखित नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था की हाल की कमियों, जिनमें पेपर लीक जैसे मामले शामिल हैं, की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वह अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर CJP के नेताओं को संसद के बाहर सांसदों से मिलने की अनुमति मिले और इन मुद्दों को मानसून सत्र में उठाने का भरोसा दिया जाए, तब भी वह अनशन समाप्त करेंगे। वांगचुक ने यह भी दावा किया कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल में अवैध रूप से रखा गया है।