Punjab Police: नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का महाअभियान, अब तक 68,850 से अधिक तस्कर गिरफ्तार

उन्होंने इसका श्रेय बेहतर जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह और अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय को दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस 24,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियों और उनके 1.25 लाख से ज्यादा सदस्यों के सहयोग से गांव स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और समुदायों के सहयोग से जागरूकता अभियान, खेल प्रतियोगिताएं और युवा संवाद कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अभियान के 500 दिन पूरे होना केवल एक पड़ाव है। पंजाब पुलिस संगठित नशा तस्करी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी तथा जनसहभागिता को और मजबूत बनाते हुए नशामुक्त पंजाब के लक्ष्य की दिशा में अपना अभियान जारी रखेगी।