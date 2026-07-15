Punjab Election: चरणजीत सिंह चन्नी की जगह अमरिंदर सिंह वडिंग पर हाईकमान का क्यों है भरोसा, जानें वजह

Punjab Congress Infighting: पंजाब में अगले साल विधानसभा होने हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी खबर आई थी कि इस साल के अंत तक प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी 2022 वाली जगह पर ही खड़ी हुई है। दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में कलह थी, जो कि 2027 के चुनाव के समय भी सामने आ रही है।