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महाराष्ट्र के धामनदेवी के पास भूस्खलन, मुंबई जाने वाला रास्ता हुआ बंद

रत्नागिरी के खेड़ स्थित धामणदेवी के पास मुंबई-गोवा हाईवे पर भूस्खलन से मुंबई जाने वाली लेन बंद हो गई। मलबा हटाने का कार्य जारी है और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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मुंबई

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Himadri Joshi

Jul 15, 2026

Landslide near Dhamandevi

धामणदेवी के पास भूस्खलन (फोटो - आईएएनएस)

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ क्षेत्र में धामणदेवी के पास मुंबई-गोवा हाईवे पर भूस्खलन होने से मुंबई की ओर जाने वाली लेन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने के कार्य में जुटी हैं, जबकि वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मार्ग को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

15 Jul 2026 10:01 am

Published on:

15 Jul 2026 09:14 am

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के धामनदेवी के पास भूस्खलन, मुंबई जाने वाला रास्ता हुआ बंद

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