महाराष्ट्र के धामनदेवी के पास भूस्खलन, मुंबई जाने वाला रास्ता हुआ बंद

धामणदेवी के पास भूस्खलन (फोटो - आईएएनएस)
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ क्षेत्र में धामणदेवी के पास मुंबई-गोवा हाईवे पर भूस्खलन होने से मुंबई की ओर जाने वाली लेन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने के कार्य में जुटी हैं, जबकि वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मार्ग को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।
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