लोकसभा में TMC के बागी सांसदों को मिलेंगी नई सीटें! स्पीकर के फैसले से बदलेगा सियासी गणित

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विधानसभा और संसद में टीएमसी दो गुटों में बंट गई। विधानसभा में TMC के टिकट पर चुने गए 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। वहीं, लोकसभा में TMC के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने NCPI में विलय का दावा करते हुए खुद को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ जोड़ लिया।