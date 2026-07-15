मुंबई-गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई कार, दो महिलाओं समेत तीन की मौत

Road Accident: महाराष्ट्र के लांजा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां मुंबई-गोवा हाईवे पर एक कार और डंपर की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में दो महिलाओं समेत एक किशोर की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार सवार परिवार गोवा से छुट्टियां मनाकर वापस मुंबई लौट रहा था। इसी दौरान लांजा रेस्ट हाउस के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक डंपर में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार सभी पीड़ित मुंबई के आग्रीपाडा इलाके के एक ही परिवार के सदस्य है।