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Supreme Court 24×7 Hearing: कागजी कार्रवाई सुबह होगी, पहले जान बचाइए!’… आधी रात को न्याय के लिए SC का ‘मिशन 24×7

Supreme Court SOP: सुर्खियों से आगे (Excerpt): क्या आधी रात को मुसीबत में घिरे किसी आम नागरिक के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे खुल सकते हैं? पुलिस की लापरवाही और जीवन पर मंडराते खतरों के बीच सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है, जो न्याय व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल देगा।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 15, 2026

Supreme Court of India

Supreme Court of India

अगर किसी व्यक्ति की जान या आजादी पर अचानक खतरा आ जाए और कोर्ट का समय खत्म हो चुका हो, तो क्या उसे अगली सुबह तक इंतजार करना चाहिए? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Life and Liberty) से जुड़े बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई कोर्ट का नियमित समय खत्म होने के बाद भी की जा सके। अदालत ने साफ कहा कि अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसका फायदा सिर्फ उन्हीं मामलों को मिलना चाहिए, जहां किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, जीवन या आजादी पर तत्काल खतरा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सभी हाई कोर्ट्स का जवाब

यह मामला एडवोकेट महेरविश रेन की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान सामने आया। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सभी हाई कोर्ट्स से इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं। कोर्ट जानना चाहता है कि क्या पूरे देश में एक जैसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाई जा सकती है, ताकि आपातकालीन मामलों में तुरंत सुनवाई संभव हो सके। पीठ ने कहा कि यह मामला लोगों को समय पर न्याय दिलाने से जुड़ा है, इसलिए इसका व्यावहारिक समाधान तलाशना जरूरी है।

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Updated on:

15 Jul 2026 07:09 am

Published on:

15 Jul 2026 06:38 am

Hindi News / National News / Supreme Court 24×7 Hearing: कागजी कार्रवाई सुबह होगी, पहले जान बचाइए!’… आधी रात को न्याय के लिए SC का ‘मिशन 24×7

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