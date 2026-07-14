Taslima Nasrin: कोलकाता में तस्लीमा नसरीन की वापसी से पहले सियासी बयानबाजी तेज, TMC विधायक ने साधा निशाना

राय ने कहा कि राज्य में नई सरकार है और हमने अपने मुख्यमंत्री से संपर्क किया, जिन्होंने लेखिका को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हमने मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। लेखिका के नागरिक अभिनंदन के दौरान वह भी उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तस्लीमा की वापसी का रास्ता साफ करने में जुटी संस्था 'सेक्युलर मिशन' प्रमुख उस्मान मलिक ने कहा कि तस्लीमा धार्मिक कट्टरता के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। भाजपा सरकार के आने से नया माहौल बना है और हमें इस प्रसिद्ध लेखिका को वापस लाने का अवसर मिल रहा है।