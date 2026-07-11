एक बार फिर देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बनेगा बंगाल: मुख्यमंत्री सुवेंदु

सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था लागू करेगी और राज्य में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता बाधा नहीं बनेगी। सीएम ने हुगली जिले के डानकुनी में लक्स इंडस्ट्रीज की नई विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखने के बाद कहा कि सरकार राज्य में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस इकाई की आधारशिला रखते हुए कहा कि राज्य एक बार फिर देश में प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और राज्य औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को त्वरित मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा उद्योग विस्तार के लिए 5000 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी निर्धारित किया गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश जरूरी है और इसके लिए सरकार हर संभव सहायता देगी। नई भूमि नीति के तहत उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने तीन-स्तरीय रणनीति की बात करते हुए कहा कि केवल सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।