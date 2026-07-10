Bengal Politics: ‘टीएमसी को खत्म करना है तो पहले मुझे मारना होगा’, ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर BJP पर साधा निशाना

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी के नेताओं पर हमले खबरें सामने आ रही है, वहीं विधानसभा और संसद में पार्टी दो हिस्सों में टूट गई है। इसी बीच पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रही है।