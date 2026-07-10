क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही भूपेंद्र यादव की भी होगी मोदी कैबिनेट से विदाई? कांग्रेस क्यों याद दिला रही ‘राजधर्म’

जब किसी मंत्री के सबसे करीबी सहयोगियों में से चार को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया जाए, तो मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं पद छोड़ने की इच्छा महसूस होनी चाहिए। यदि उन्हें यह पता था कि क्या हो रहा था, तो वे भी उतने ही दोषी हैं। और यदि वे यह दावा करते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह स्थिति और भी गंभीर है तथा उनके पद छोड़ने का कारण और भी बड़ा हो जाता है। यह उनके राजधर्म का पालन करने का समय है, जिसकी याद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चौदह वर्ष पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिलाई थी। इस राजधर्म में नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जवाबदेही-दोनों शामिल हैं।