Modi Cabinet Reshuffle: महिला, युवा और पिछड़ा का कॉन्बिनेशन बनाने की तैयारी में भाजपा, कैसी होगी मोदी 3.0 की नई टीम ?

पीएम मोदी युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। मौजूदा लोकसभा में 30 वर्ष से कम उम्र का एक सांसद, 31 से 40 वर्ष के बीच 15 सांसद और 41 से 50 वर्ष के बीच 39 सांसद हैं। मौजूदा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 50 वर्ष तक की आयु वाले मंत्रियों की हिस्सेदारी करीब 24 फीसदी है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, जो साल 2019 में घटकर 60 वर्ष और 2021 में बड़े फेरबदल के बाद 58 वर्ष रह गई। साल 2024 में भी मंत्रिपरिषद की औसत आयु 58 वर्ष ही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार और अधिक युवा सांसदों को मौका देकर मंत्रिमंडल को और युवा बनाया जा सकता है।