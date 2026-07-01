मोदी कैबिनेट फेरबदल में इन समीकरणों का रखा जाएगा ध्यान, रवनीत बिट्टू-पंकज चौधरी-धर्मेंद्र प्रधान की हो सकती है छुट्टी

Modi Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं पिछले काफी समय से चल रही है। हालांकि फेरबदल कब होगा, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसमें कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है, जबकि कई नेताओं का विभाग भी बदल सकता है। इसके अलावा हाल ही में अन्य दलों से NDA में आए नेताओं को भी मौका मिल सकता है।