Petrol-Diesel prices Slashed: श्रीलंका में 20 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, भारत में नायरा एनर्जी ने बढ़ाया इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL पर प्रेशर

Petrol-Diesel New Rate: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी सहमति का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटने के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में पड़ोसी देश श्रीलंका ने चार महीनों में पहली बार जहां ईंधन की कीमतों को घटाया है, वहीं भारत में नायरा एनर्जी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया है।