एविएशन टर्बाइन फ्यूल के घटे दाम, डोमेस्टिक एयरलाइंस को 5 रुपये प्रति लीटर की राहत, जानिए नए दाम

Aviation Turbine Fuel Price Cut: केंद्र सरकार ने आज (बुधवार) को डोमेस्टिक एयरलाइंस (Domestic Airlines) को बड़ी राहत देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel) यानी हवाई ईंधन की कीमत में कटौती कर दी है। सरकार ने ATF की कीमत में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, जिसके बाद इसकी नई कीमत लगभग 110 रुपये प्रति लीटर रह गई है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब मंगलवार को ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क (Export Duty) में बदलाव किया था। हालांकि, घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।