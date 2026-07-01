1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

WhatsApp New Feature: व्हॉट्सऐप पर कैसे बनाएं यूजरनेम, Key का क्या होगा काम? जानिए हर जवाब

WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप जल्द ही यूजरनेम फीचर शुरू करने जा रहा है, जिससे लोग मोबाइल नंबर शेयर किए बिना किसी से भी बातचीत कर सकेंगे। मेटा ने प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए यूजरनेम की जैसी सुविधाएं भी इसमें जोड़ी हैं, लेकिन भारत में स्कैम और फर्जी पहचान इसके सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jul 01, 2026

WhatsApp New Feature launched

WhatsApp का नया फ़ीचर लॉन्च (फोटो- एआई जनरेटेड)

WhatsApp New Feature: दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स को यूजरनेम फीचर देने जा रहा है। अब तक यह एप केवल मोबाइल नंबर आधारित पहचान पर काम करता था, लेकिन नए अपडेट के बाद लोग फोन नंबर साझा किए बिना भी एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। मेटा (Meta) के इस प्लेटफॉर्म ने इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर यूजरनेम रिजर्वेशन शुरू किया है और इसका पूरा रोलआउट 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। इस फीचर को प्राइवेसी के लिहाज से बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में स्कैम, फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर नई चितांए भी सामने आई हैं।

व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर क्या है?

व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर एक वैकल्पिक पहचान लेयर की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अपने मोबाइल नंबर की जगह एक यूनिक यूजरनेम शेयर कर सकेंगे। किसी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप चैट या बिजनेस बातचीत में अब फोन नंबर देने की जरूरत कम हो जाएगी। जब कोई नया व्यक्ति यूजरनेम के जरिए संपर्क करेगा, तब फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। हालांकि अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर अब भी जरूरी रहेगा। जिन लोगों के पास पहले से आपका नंबर सेव है, वे पहले की तरह नंबर से ही संपर्क कर सकेंगे। यूजर कभी भी अपना यूजरनेम बदल या डिलीट कर सकता है। डिलीट करने पर दोबारा फोन नंबर दिखने लगेगा और यूजर को 14 दिन तक पुराना यूजरनेम वापस लेने का मौका मिलेगा।

यूजरनेम की क्या है और यह कैसे काम करेगा?

व्हाट्सएप ने यूजरनेम के साथ यूजरनेम की नामक एक अतिरिक्त सुरक्षा फीचर भी जोड़ा गया है। यह किसी पासवर्ड या फोन पिन जैसा नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा परमिशन सिस्टम है। यदि कोई व्यक्ति किसी यूजरनेम के जरिए पहली बार संपर्क करना चाहता है, तो उसे सही यूजरनेम के साथ यह की भी दर्ज करनी पड़ सकती है। इसका उद्देश्य अनचाहे मैसेज और स्पैम को कम करना है। यह फीचर खासतौर पर शिक्षकों, पत्रकारों, डॉक्टरों, फ्रीलांसरों, क्रिएटर्स, दुकानदारों और सार्वजनिक रूप से काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है। ऐसे लोग अपना व्हाट्सएप यूजरनेम सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन हर अनजान व्यक्ति को सीधे मैसेज भेजने की अनुमति नहीं देना चाहेंगे।

व्हाट्सएप पर यूजरनेम से कैसे होगा संपर्क?

जब यह फीचर पूरी तरह शुरू होगा, तब यूजर्स सीधे किसी का यूजरनेम डालकर चैट शुरू कर सकेंगे। हालांकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक की तरह यहां सर्च डायरेक्टरी नहीं होगी। यानी किसी व्यक्ति का यूजरनेम टाइप करने पर उससे मिलते-जुलते अकाउंट्स की सूची नहीं दिखाई जाएगी। यहां चैट करने के लिए लोगों को सही और पूरा यूजरनेम पता होना जरूरी होगा। हर यूजरनेम के आगे @ लगाया जाएगा, ताकि उसे डिस्प्ले नेम और मोबाइल नंबर से अलग पहचाना जा सके। केवल नंबर वाले यूजरनेम की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अनजान व्यक्ति पहली बार संपर्क करता है, तो व्हाट्सएप एक डिटेल कार्ड दिखाएगा। इसमें यह जानकारी होगी कि अकाउंट नया है या पुराना, किस देश से मैसेज आया है और क्या दोनों के बीच कोई कॉमन ग्रुप मौजूद है। इसके बाद यूजर चाहे तो संपर्क सेव कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है या रिपोर्ट कर सकता है।

यूजरनेम कैसे बनाया जा सकेगा?

व्हाट्सएप ने अकाउंट सेटिंग्स में यूजरनेम विकल्प देना शुरू कर दिया है। यूजर्स तीन से 35 अक्षरों के बीच यूजरनेम चुन सकेंगे। इसमें लैटिन अक्षर, नंबर, अंडरस्कोर और पीरियड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पूरी तरह नंबर वाले यूजरनेम या प्रतिबंधित शब्दों की अनुमति नहीं होगी। प्लेटफॉर्म एक ऑटोमैटिक यूजरनेम जनरेटर भी देगा, जो उपलब्ध और यूनिक विकल्प सुझाएगा। मेटा ने यह भी कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल होने वाले कुछ यूजरनेम सीमित समय तक रिजर्व रखे जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति वही यूजरनेम व्हाट्सएप पर चाहता है, तो उसे मेटा अकाउंट सेंटर से अकाउंट लिंक करना होगा। हालांकि इससे मेटा अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यूजर अनुभव और विज्ञापनों को अधिक पर्सनलाइज कर सकता है।

भारत में यह फीचर क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?

भारत में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉलिंग का माध्यम नहीं रह गया है। यह बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, स्कूल रिकॉर्ड, जॉब एप्लिकेशन, सोशल ग्रुप और कई ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ा होता है। एक बार नंबर सार्वजनिक होने के बाद उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यूजरनेम फीचर महिलाओं, छात्रों, पत्रकारों, फ्रीलांसरों, एक्टिविस्ट्स, दुकानदारों और गिग वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोई होम बेकर इंस्टाग्राम पर अपना मोबाइल नंबर साझा करने के बजाय केवल व्हाट्सएप यूजरनेम दे सकता है। कोई छात्र प्रोजेक्ट ग्रुप में नंबर छिपाकर जुड़ सकता है। पत्रकार अपने स्रोतों से बिना निजी नंबर बताए बातचीत शुरू कर सकते हैं। वहीं दुकानदार बिजनेस पूछताछ और निजी संपर्कों को अलग-अलग रख सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी पहचान और स्कैम रोकने के लिए यूजर्स को सावधानी बरतनी होगी और किसी अनजान अकाउंट पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Jul 2026 11:02 am

Published on:

01 Jul 2026 10:31 am

Hindi News / National News / WhatsApp New Feature: व्हॉट्सऐप पर कैसे बनाएं यूजरनेम, Key का क्या होगा काम? जानिए हर जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश, मानहानिकारक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

Raghav Chaddha Delhi High Court
राष्ट्रीय

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर केंद्र पर बरसे मंत्री प्रियांक खरगे, बोले- 3.6 करोड़ भारतीयों पर किया जा रहा प्रयोग

Priyank Kharge on criticised the Centre over the Ethanol Blended Petrol.
राष्ट्रीय

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: क्या SBI ने कैश गिनने वाले गलत तरीके से रखवाए थे ? गिरी चुप क्यों ? रिपोर्ट से उठे सवाल

Ram Mandir Donation Theft Case News
राष्ट्रीय

Petrol Price: तेल कंपनियां पेट्रोल पर कमा रहीं 6 रुपये प्रति लीटर, फिर भी कीमतों में नहीं हुई कमी; जानें क्यों

petrol diesel price
राष्ट्रीय

एविएशन टर्बाइन फ्यूल के घटे दाम, डोमेस्टिक एयरलाइंस को 5 रुपये प्रति लीटर की राहत, जानिए नए दाम

ATF price slashed
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.