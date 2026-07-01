WhatsApp New Feature: व्हॉट्सऐप पर कैसे बनाएं यूजरनेम, Key का क्या होगा काम? जानिए हर जवाब

जब यह फीचर पूरी तरह शुरू होगा, तब यूजर्स सीधे किसी का यूजरनेम डालकर चैट शुरू कर सकेंगे। हालांकि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक की तरह यहां सर्च डायरेक्टरी नहीं होगी। यानी किसी व्यक्ति का यूजरनेम टाइप करने पर उससे मिलते-जुलते अकाउंट्स की सूची नहीं दिखाई जाएगी। यहां चैट करने के लिए लोगों को सही और पूरा यूजरनेम पता होना जरूरी होगा। हर यूजरनेम के आगे @ लगाया जाएगा, ताकि उसे डिस्प्ले नेम और मोबाइल नंबर से अलग पहचाना जा सके। केवल नंबर वाले यूजरनेम की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अनजान व्यक्ति पहली बार संपर्क करता है, तो व्हाट्सएप एक डिटेल कार्ड दिखाएगा। इसमें यह जानकारी होगी कि अकाउंट नया है या पुराना, किस देश से मैसेज आया है और क्या दोनों के बीच कोई कॉमन ग्रुप मौजूद है। इसके बाद यूजर चाहे तो संपर्क सेव कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है या रिपोर्ट कर सकता है।