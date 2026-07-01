1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: क्या SBI ने कैश गिनने वाले गलत तरीके से रखवाए थे ? गिरी चुप क्यों ? रिपोर्ट से उठे सवाल

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के राम मंदिर के चढावे की चोरी का मामला सुर्खियों में है। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 कर्मचारी वाराणसी की एक सुरक्षा फर्म में नकदी गिनने के काम में लगे हुए थे।
5 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jul 01, 2026

Ram Mandir Donation Theft Case News

अयोध्या का राम मंदिर। (फाइल फोटो : पत्रिका)

Ram Mandir Donation Theft Case : राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नये खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 कर्मचारी वाराणसी की एक सुरक्षा फर्म में नकदी गिनने के लिए कार्यरत थे। ऐसा पता चला है कि एसबीआई ने नकदी गिनने वालों को राम मंदिर में इस काम में लगवाया था, इससे भी कई सवाल पैदा हो गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। उधर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर मंदिर की आर्थिक व्यवस्था और दान प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। यह बात दीगर है कि उन्होंने घोटालों के आरोप सामने आने के बाद, मंदिर के धन प्रबंधन और चढ़ावे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की व्यक्तिगत रूप से लिप्त होने से इनकार किया है।

चंपत राय से पूछताछ, एसबीआई जांच में पूरा सहयोग कर रहा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर के चढ़ावे के गबन की जांच का दायरा बढ़ाते हुए चंपत राय से पूछताछ की और अब नकदी गिनने की प्रक्रिया में निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसबीआई का कहना है कि वह इस मामले की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। इस घटनाक्रम के बारे में एसबीआई ने कहा कि वह विशेष जांच दल के साथ सहयोग कर रहा है। बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि वह जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है।

मिलिट्री सिक्योरिटी सर्विसेज के ग्राहकों में कई सरकारी कंपनियां शामिल

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, मिलिट्री सिक्योरिटी सर्विस नामक एजेंसी को दिसंबर 2017 में वाराणसी में पंजीकृत कार्यालय और 1 लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ अपने वर्तमान स्वरूप में शामिल किया गया था। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, मिलिट्री सिक्योरिटी सर्विसेज 15 राज्यों में कार्यरत है और इसके ग्राहकों में कई सरकारी कंपनियां शामिल हैं। ध्यान रहे कि अनियमितताएं सबसे पहले तब सामने आईं, जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 13 जून को गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर के चंदे के प्रबंधन को नियंत्रित करने के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया।

चढ़ावे की गिनती से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया

प्रारंभिक जांच के आधार पर 25 जून को एफआईआर दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से दो घंटे तक पूछताछ की गई। अब तक गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राम शंकर यादव 'टीनू', मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, रमा शंकर मिश्रा और करुणेश पांडे शामिल हैं। सुरक्षा कंपनी का कहना है कि एसबीआई की शाखा ने 19 कर्मचारियों की तलाश की थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि 6 आरोपियों से लगभग 80 लाख रुपये नकद और कुछ विदेशी मुद्रा बरामद की गई है।

एसबीआई शाखा ने स्वयं 19 लोगों के नामों की सिफारिश की थी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक और निदेशक गौरव सिंह ने कहा है कि एजेंसी को अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नया घाट शाखा की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट से संबंधित नकदी गिनती प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया गया था। सिंह के हवाले से कहा गया है कि स्थानीय एसबीआई शाखा ने स्वयं 19 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, जिन्हें बाद में नकदी गिनने वाली टीम में शामिल किया गया। सिंह ने कहा,आमतौर पर कॉर्पोरेट कार्यालय ही मांग उठाता है, लेकिन इस मामले में स्थानीय शाखा ने 19 कर्मचारियों को रखने के लिए बात की थी। लखनऊ में एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस तरह की नियुक्तियां आम तौर पर कॉर्पोरेट या केंद्रीयकृत स्तर पर की जाती हैं।

बाद में 2017 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई

उन्होंने कहा, 'इस मामले में, शाखा ने हमसे अपने पूर्व में तैनात 19 व्यक्तियों को अपने साथ शामिल करने और उन्हें शाखा को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। हमने ऐसा ही किया। यह मांग स्थानीय शाखा द्वारा उठाई गई थी।' उन्होंने कंपनी के विकास की रूपरेखा भी बताई और कहा, 'मेरे पिता ने वर्ष 2000 में इसकी एक स्वामित्व इकाई के रूप में स्थापना की थी, फिर यह विकसित हुई और एक साझेदारी फर्म में परिवर्तित हो गई, और बाद में 2017 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। मैं तब निदेशक बना।'

सीसीटीवी कैमरों से : नोटों के बंडलों से नोट निकाल कर कपड़ों में छिपाए

जांचकर्ताओं का दावा है कि छिपे हुए कैमरों से मिले फुटेज में कुछ कर्मचारियों को जानबूझ कर सीसीटीवी कैमरों की नजर से ओझल होते हुए देखा गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पर नोटों के बंडलों से नोट निकाल कर अपने कपड़ों में छिपा लिए। पुलिस का कहना है कि रिकॉर्डिंग से कथित चोरी के महत्वपूर्ण सुबूत मिले हैं और इसमें उनके शामिल लोगों की पहचान करने में मदद मिली है।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मंगलवार को त्याग पत्र दे चुके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया, जबकि जांचकर्ताओं ने मंदिर परिसर में तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की भी जांच का दायरा बढ़ाया।
मीडिया के अनुसार अयोध्या पुलिस की ओर से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (भ्रष्टाचार विरोधी) रजत वर्मा की अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार, आठ आरोपियों में से छह को वाराणसी स्थित सुरक्षा एजेंसी भुगतान कर रही थी। आरोपी राम शंकर यादव को ट्रस्ट से सीधे भुगतान किया जाता था, जबकि एक अन्य आरोपी श्रीवास्तव, जो एक पूर्व बैंक कर्मचारी है, वह वेतन ही नहीं लेता था।

अनुकल्प, लवकुश और अनिल आपस में रिश्तेदार

मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा आपस में रिश्तेदार हैं और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से भी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राम शंकर यादव और मनीष यादव भी रिश्तेदार हैं।

चोरी से संबंधित दस्तावेज और विवरण मांगे

चंपत राय से पूछताछ की गई, सुरक्षाकर्मी भी जांच के दायरे में हैं। इसी बीच, अयोध्या पुलिस ने मंगलवार को चल रही जांच के तहत चंपत राय का बयान दर्ज किया। इस जांच का नेतृत्व कर रहे अयोध्या सर्कल ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने कारसेवकपुरम स्थित राय के भारत कुटी आवास का दौरा किया और कथित चोरी से संबंधित दस्तावेज और विवरण मांगे। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद आरोपी अविनाश शुक्ला से जिला जेल में पूछताछ की। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि ट्रस्ट ने 5 जून को शुक्ला से 20 लाख रुपये बरामद किए थे।

400 निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की भी जांच के दायरे में

बहरहाल अब जांच का दायरा बढ़ाकर राम मंदिर परिसर में तैनात लगभग 400 निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांचकर्ता ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश और निकास रिकॉर्ड और प्रवेश बिंदुओं, दर्शन मार्गों और दान परिवहन मार्गों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बयानों की जांच कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

religion

एसबीआर्इ

Published on:

01 Jul 2026 11:05 am

Hindi News / National News / राम मंदिर चढ़ावा चोरी: क्या SBI ने कैश गिनने वाले गलत तरीके से रखवाए थे ? गिरी चुप क्यों ? रिपोर्ट से उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश, मानहानिकारक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

Raghav Chaddha Delhi High Court
राष्ट्रीय

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर केंद्र पर बरसे मंत्री प्रियांक खरगे, बोले- 3.6 करोड़ भारतीयों पर किया जा रहा प्रयोग

Priyank Kharge on criticised the Centre over the Ethanol Blended Petrol.
राष्ट्रीय

Petrol Price: तेल कंपनियां पेट्रोल पर कमा रहीं 6 रुपये प्रति लीटर, फिर भी कीमतों में नहीं हुई कमी; जानें क्यों

petrol diesel price
राष्ट्रीय

एविएशन टर्बाइन फ्यूल के घटे दाम, डोमेस्टिक एयरलाइंस को 5 रुपये प्रति लीटर की राहत, जानिए नए दाम

ATF price slashed
राष्ट्रीय

WhatsApp New Feature: व्हॉट्सऐप पर कैसे बनाएं यूजरनेम, Key का क्या होगा काम? जानिए हर जवाब

WhatsApp New Feature launched
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.