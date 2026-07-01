राम मंदिर चढ़ावा चोरी: क्या SBI ने कैश गिनने वाले गलत तरीके से रखवाए थे ? गिरी चुप क्यों ? रिपोर्ट से उठे सवाल

Ram Mandir Donation Theft Case : राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नये खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 कर्मचारी वाराणसी की एक सुरक्षा फर्म में नकदी गिनने के लिए कार्यरत थे। ऐसा पता चला है कि एसबीआई ने नकदी गिनने वालों को राम मंदिर में इस काम में लगवाया था, इससे भी कई सवाल पैदा हो गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। उधर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर मंदिर की आर्थिक व्यवस्था और दान प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। यह बात दीगर है कि उन्होंने घोटालों के आरोप सामने आने के बाद, मंदिर के धन प्रबंधन और चढ़ावे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की व्यक्तिगत रूप से लिप्त होने से इनकार किया है।