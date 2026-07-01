मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के बड़े हिस्से में कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून (Monsoon) ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1500 किलोमीटर लंबा रेन बैंड (Rain Band) एक्टिव दिखाई दिया है। इसके प्रभाव से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है।