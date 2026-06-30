IMD Mansoon: 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, जानिए 1 से 4 जुलाई के बीच UP समेत किन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून ट्रफ कम दबाव वाले क्षेत्र की एक लंबी पट्टी होती है जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की रीढ़ माना जाता है। यही ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाओं को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाती है। जब यह ट्रफ सक्रिय रहती है तब बड़े इलाके में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी वाली हवाएं लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रही हैं।