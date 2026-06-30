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IMD Mansoon: 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, जानिए 1 से 4 जुलाई के बीच UP समेत किन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Monsoon Update: 6 दिन की सुस्ती के बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। 26 राज्यों तक पहुंच चुके मानसून के बीच 1 से 4 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jun 30, 2026

IMD Issues Heavy Rain Alert

मानसून अपडेट (प्रतीकात्मक फोटो)

IMD Monsoon Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने छह दिन की सुस्ती के बाद एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को मानसून ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी। इसके साथ ही देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक मानसून पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

6 दिन बाद फिर सक्रिय हुआ मानसून

मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवेश किया था। इसके बाद करीब छह दिनों तक इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी रही। अब मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मानसून ने दोबारा तेजी पकड़ ली है।

1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ बनी

सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) दिखाई दे रही है। यह ट्रफ उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। IMD के मुताबिक, मानसून ट्रफ फिलहाल हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के पास बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी जिससे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं।

1 से 4 जुलाई के बीच इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 जुलाई के बीच नीचे बताए जा रहे राज्यों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

  • बिहार
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • हिमाचल प्रदेश
  • पंजाब
  • हरियाणा
  • जम्मू-कश्मीर

इसके अलावा पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मानसून ट्रफ क्या होती है?

मानसून ट्रफ कम दबाव वाले क्षेत्र की एक लंबी पट्टी होती है जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की रीढ़ माना जाता है। यही ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाओं को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाती है। जब यह ट्रफ सक्रिय रहती है तब बड़े इलाके में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी वाली हवाएं लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही सक्रिय मानसून ट्रफ और ऊपरी वायुमंडल में बने सर्कुलेशन की वजह से गर्म और नम हवा ऊपर उठ रही है। इन सभी मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से घने बारिश वाले बादलों की लंबी पट्टी तैयार हुई है जो सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रही है।

30 जून तक कहां पहुंच गया मानसून?

30 जून तक मानसून केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तक पहुंच चुका है। IMD का अनुमान है कि 1 से 5 जुलाई के बीच मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा।

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Published on:

30 Jun 2026 05:49 pm

Hindi News / National News / IMD Mansoon: 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, जानिए 1 से 4 जुलाई के बीच UP समेत किन राज्यों में होगी भारी बारिश

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