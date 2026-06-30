मुंबई में बड़ा हादसा: बच्चों से भरी स्कूल बस पर गिरा विशाल पेड़, एक छात्र की मौत, 10 घायल

मुंबई के चेंबूर में रोड नंबर 11 पर एक स्कूल बस पर भारी पेड़ गिर गया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 10 बच्चे घायल हो गए। बस में कुल 13 छात्र सवार थे। घायल बच्चों को जैन हॉस्पिटल और जेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं रेस्क्यू टीम पेड़ काटकर बस में फंसे एक बच्चे को बाहर निकालने में जुटी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी BMC से पेड़ों की छंटाई को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।