TMC नेताओं पर अंडे फेंकने की बढ़ती घटनाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए निर्देश

Calcutta High Court seeks report on egging incidents: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कई नेताओं पर 'अंडे फेंकने' की बढ़ती घटनाओं को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब राज्य सरकार को गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से एक एफिडेविट जमा करने को कहा है, जिसमें हाल के महीनों में हुई ऐसी घटनाओं की संख्या और उनके जवाब में उठाए गए कदमों की जानकारी हो। आपको बता दें कि राज्य में नेताओं पर अंडे फेंकने की घटनाओं ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में व्यापक चर्चा और हलचल पैदा कर दी है।