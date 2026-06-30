‘यासीन मलिक को फांसी मिलनी चाहिए’, कश्मीरी हिंदू महिला सरला भट्ट की हत्या पर बोले परिजन, 36 साल से न्याय का इंतजार

सरला भट्ट के चचेरे भाई पीके भट्ट ने बताया कि उसकी हत्या के बावजूद परिवार को लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब करीब 200 युवक श्मशान घाट में घुस आए। उनकी राख को उन्होंने पैरों तले रौंदा। ताना मारते हुए कहा- 'तुम अभी भी यहीं हो?' उन्होंने उस पल को याद करते हुए बताया, 'हमें मुट्ठी भर राख इकट्ठा करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। किसी तरह हमने मुट्ठी भर राख इकट्ठा कर ली। उसी रात उन्होंने उसके घर पर भी बमबारी कर दी। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। हमारे पर कश्मीर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।