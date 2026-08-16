असम सीएम हिमंत सरमा को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, लाइव प्रसारण के दौरान किया था कमेंट

Assam CM Himanta Biswa Sarma Death Threat: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार है। पुलिस ने मोरीगांव जिले से व्यक्ति को पकड़ा है। इस मामले में तीन और अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। जिनमें मुख्य आरोपी का पिता, भाई और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।