Vande Mataram Controversy: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- पहले भी नहीं गाया और आगे भी नहीं गाऊंगा वंदे मातरम्

Imran Masood Vande Mataram Controversy : नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी की ओर से पूरा 'वंदे मातरम्' गाने से रोकने पर विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे 'वंदे मातरम्' नहीं गाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैं कहीं तक (वंदे मातरम्) नहीं गाता था और आगे भी कहीं तक नहीं गाऊंगा। बस खड़ा हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं गाऊंगा। मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा।