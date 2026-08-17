‘पेपर लीक बंद करो, रोजगार दो, कहने वाले युवा दिमागी नक्सल हैं?’, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर AAP नेता संजय सिंह का पलटवार

संजय सिंह ने कहा कि देश के युवा और Gen Z अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब Gen Alpha के बच्चे भी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की मांग है कि पेपर लीक बंद हो, रोजगार मिले और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। उन्होंने सवाल किया कि जो युवा सरकार से पेपर लीक रोकने और रोजगार देने की मांग कर रहे हैं उन्हें दिमागी नक्सल कैसे कहा जा सकता है।