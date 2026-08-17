एयर इंडिया के 2 और पायलट शुरुआती ड्रग टेस्ट में मिले ‘नॉन-नेगेटिव’, उड़ान ड्यूटी से हटाए गए

यह पूरी कारवाई 4 अगस्त को हुई एक खतरनाक घटना के बाद उठाया गया है। एयर इंडिया की उड़ान AI2379 (विमान एयरबस A320neo) फुकेत से दिल्ली आ रही थी। उड़ान के दौरान अचानक हवा में खराबी (टर्बुलेंस) के कारण विमान ने महज कुछ ही सेकंड में करीब 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। उस समय विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर समेत कुल 145 लोग सवार थे। इस झटके के कारण कम से कम 24 लोग घायल हो गए थे। जांच के समय जब फ्लाइट के कैप्टन का टेस्ट कराया गया, तो वह शुरुआती जांच में 'नॉन-नेगेटिव' आया और बाद में पुष्टि परीक्षण में उसमें मारिजुआना (गांजा) के सेवन की पुष्टि हुई।