CID की ताबड़तोड़ छापेमारी! JPSC के बाद JSSC पर कसा शिकंजा, झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच तेज

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद परीक्षा प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। JPSC के बाद JSSC CGL परीक्षा मामले में CID की सक्रियता ने जांच को एक नया चरण दे दिया है। फिलहाल CID की छापेमारी और पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी द्वारा जुटाए जा रहे साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय होने की उम्मीद है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पूरी तस्वीर जांच पूरी होने और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।