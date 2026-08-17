Surat Crime: थाने से 300 मीटर दूर फार्म हाउस में हाईप्रोफाइल शराब पार्टी, 22 युवक-युवतियों पर पुलिस की कार्रवाई

सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता डेनियल ने बताया कि फार्म हाउस में मेकअप आर्टिस्ट युवती की बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में युवक-युवतियां महंगी लग्जरी कारों से पहुंचे थे। मध्यरात्रि के बाद करीब 2.30 बजे डुमस पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर फार्म हाउस पर छापा मारा गया। मौके से शराब की आधा दर्जन बोतलें और बीयर के टीन जब्त कर 8 युवतियों और 14 युवकों को पकड़ा गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि फार्म हाउस किसने, कितने रुपए में और किस उद्देश्य से किराए पर लिया था। इसके लिए फार्म हाउस मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।