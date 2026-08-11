Indian Railway News: यूपी-राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबर, नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी

नवसारी में नया ठहराव जोड़ने के कारण रेलवे प्रशासन ने वलसाड और सूरत स्टेशनों पर इस ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय में आंशिक बदलाव किया है। हालांकि, मार्ग के अन्य सभी स्टेशनों पर कर्णावती एक्सप्रेस के ठहराव और समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे के इस फैसले से नवसारी और आसपास के क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों तथा कारोबारियों को बांद्रा और अहमदाबाद की ओर आने-जाने में सुविधा मिलेगी। खास तौर पर रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को नए ठहराव का लाभ मिलने की उम्मीद है।