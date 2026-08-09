Surat Crime: चलती ट्रेन से मोबाइल झपटने की कोशिश, यात्री की गिरकर मौत, मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, हादसा गत 4 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे पानोली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर हुआ था। राजस्थान निवासी अशोककुमार जयसिंह गुर्जर ट्रेन से सूरत आ रहे थे। ट्रेन जब स्टेशन से धीमी गति से गुजर रही थी, तब अशोक दरवाजे के पास बैठकर मोबाइल चला रहे थे। इसी दौरान दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। अचानक हुए हमले से अशोक संतुलन खो बैठे और ट्रेन से नीचे गिर गए। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के रिश्तेदार मुकेश गुर्जर की शिकायत पर भरूच रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी अज्ञात थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना चुनौती बना हुआ था।