कोलकाता में विमान की लैंडिंग के दौरान कॉकपिट पर पड़ी लेजर बीम, एयरपोर्ट पर प्लेन को लगाना पड़ा चक्कर

पायलटों ने पहले भी प्रस्थान एवं आगमन के दौरान लेजर बीम से अपनी नजर पर असर पड़ने की शिकायतें की हैं। हवाईअड्डा अधिकारियों ने विमान के उड़ान मार्ग के आसपास बार-बार होने वाले अनधिकृत लेजर प्रकाश के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा चिंता जताई है। विमान के कॉकपिट पर इस तरह की तेज रोशनी पड़ने से पायलट की दृष्टि और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है, जिससे उड़ान के सबसे संवेदनशील चरणों में गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कोलकाता में विमानों की उड़ान और लैंडिंग के दौरान लेजर रोशनी से पायलटों की परेशानी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। वर्ष 2025 में दुर्गा पूजा के दौरान श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल के पास लेजर लाइट चलाए जाने पर पायलटों ने आपत्ति जताई थी। शिकायत के बाद लेजर शो बंद कर दिया गया था।