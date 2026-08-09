ममता बनर्जी की कार पर हुए हमले पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, समिक भट्टाचार्य बोले- पत्थर-चप्पल फेंकने से हमारा कोई लेना-देना नहीं

उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी भी इसका समर्थन नहीं करती है, सरकार भी नहीं करती है। मारना, कालिख फेंकना, जूता या चप्पल फेंकना, यह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत गलत किया है मगर हम इसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। जो भी ऐसा कर रहा है, अगर भाजपा का स्टैंप लगाकर आप यह कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।