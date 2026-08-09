10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी की कार पर हुए हमले पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, समिक भट्टाचार्य बोले- पत्थर-चप्पल फेंकने से हमारा कोई लेना-देना नहीं

Mamata Banerjee Car Stone Pelting Incident: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार पर रविवार को भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, जूते-चप्पल और पानी की बोतलें फेंकीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और अग्निमित्रा पॉल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा ऐसी हिंसा का समर्थन नहीं करती।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Aug 09, 2026

Mamata Banerjee North 24 Parganas attack

ममता बनर्जी के कार पर हुए हमले से बीजेपी की आई प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Mamata Banerjee Car Attack West Bengal: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की कार पर रविवार को भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और पानी की बोतलें, जूते-चप्पल व पत्थर फेंके। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। 

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गाड़ी पर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने पर बीजेपी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना हीं है। यह टीएमसी और जनता के बीच की लड़ाई है। पूर्व सीएम तो बहुत दूर की बात है, किसी महिला या नेता की गाड़ी पर पत्थर फेंका जाए, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती है।

इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर पूर्व सीएम की गाड़ी पर हमला हुआ है तो जो भी कार्रवाई करेगी पुलिस करेगी। मगर टीएमसी को यह भी सोचना चाहिए कि जनता कभी अत्याचार नहीं भूली है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि घटना में भाजपा का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है और हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। अगर ऐसा होगा तो भविष्य में पश्चिम बंगाल का ही चेहरा खराब होगा।

अग्निमित्रा पॉल ने क्या कहा? 

ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन्होंने 14 साल जो भी किया हो, इस नई सरकार का हिस्सा होकर, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। 

‘जूता-चप्पल फेंकना हमारी संस्कृति में नहीं’

उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी भी इसका समर्थन नहीं करती है, सरकार भी नहीं करती है। मारना, कालिख फेंकना, जूता या चप्पल फेंकना, यह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत गलत किया है मगर हम इसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। जो भी ऐसा कर रहा है, अगर भाजपा का स्टैंप लगाकर आप यह कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी पर उस समय हमला हुआ जब वह नॉर्थ 24 परगना में एक TMC कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रही थीं। घटना के बाद पूर्व सीएम बनर्जी ने कहा कि पुलिस के सामने ही असामाजिक तत्वों ने मेरी कार पर बड़े-बड़े पत्थर फेंके। गाड़ी पर हमला इतना जोरदार था कि अगर खिड़कियां खुली होतीं, तो मेरा सिर फट जाता। 

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

ये भी पढ़ें
amarinder singh punjab congress

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 05:03 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:03 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी की कार पर हुए हमले पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, समिक भट्टाचार्य बोले- पत्थर-चप्पल फेंकने से हमारा कोई लेना-देना नहीं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नरसिम्हा राव सरकार के मंत्री थे फूलन देवी की जान के दुश्मन! क्यों धर्म बदलना चाहती थीं दस्यु सुंदरी?

PHOOLAN DEVI
राष्ट्रीय

‘छात्रों की मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे’, JPSC-JSSC आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी

JPSC JSSC Protest, JPSC JSSC Student Protest, JSSC CGL, JPSC Exam, JSSC Exam, Jharkhand Student Protest, Cockroach Janta Party, CJP Ranchi,
राष्ट्रीय

मानसून का बदला मिजाज! दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव, कई राज्यों में सूखे जैसे हालात

weather
राष्ट्रीय

Delimitation Bill: लोकसभा सीटें बढ़ाने पर कार्ति चिदंबरम की चेतावनी, बोले- इससे बढ़ेगा उत्तर-दक्षिण का राजनीतिक अंतर

Karti Chidambaram news
राष्ट्रीय

West Bengal politics: भाजपा में शामिल हो रहे तृणमूल नेताओं को चेतावनी, वसूली की तो अंडा पड़ेगा

BJP egg therapy warning
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.