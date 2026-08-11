पंजाब बीजेपी में असंतोष, नितिन नवीन बोले – ‘सबको साथ लेकर चलें’

बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि संगठन में बदलाव के दौरान नाराज़ नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष (BL Santhosh) और सतीश पूनिया (Satish Poonia) भी मौजूद रहे। पूनिया राजस्थान (Rajasthan) से राज्यसभा सदस्य हैं और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा (Haryana) के प्रभारी की ज़िम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बैठक में पंजाब बीजेपी में हाल में हुए इस्तीफों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर सामने आई नाराज़गी पर विस्तार से चर्चा हुई।